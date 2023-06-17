احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك
تواصل- فريق التحرير:
حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :
1-الممرات وأماكن الصلاة.
2- مسار عربات ذوي الإعاقة.
3- مسار عربات الطواريء.
5- طرقات المشاعر المقدسة.
كما نشرت وزارة الحج والعمرة، أيضا عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.
وجاءت هذه الخطوات كالآتي:
1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.
داخل السلالم:
1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية
عند الوصول:
1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.
أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:
أيضا نشرت الوزارة، منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.
وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:
1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.
2- تسهل مهمة العثور عليك.
3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.
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