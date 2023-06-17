احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك

تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :

1-الممرات وأماكن الصلاة.

2- مسار عربات ذوي الإعاقة.

3- مسار عربات الطواريء.

5- طرقات المشاعر المقدسة.

كما نشرت وزارة الحج والعمرة، أيضا عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.

2- ثبت خطواتك.

3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.

2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.

2- انتظر حتى بلوغ السطح.

3- أخرج قدمك بثبات.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

أيضا نشرت الوزارة، منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

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