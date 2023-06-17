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احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك
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احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك

احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك

احذر النوم أو الاستلقاء في هذه الأماكن أثناء أداء المناسك
٠٣:٠٦:٠٢ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :

1-الممرات وأماكن الصلاة.

2- مسار عربات ذوي الإعاقة.

3- مسار عربات الطواريء.

5- طرقات المشاعر المقدسة.

كما نشرت وزارة الحج والعمرة، أيضا عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

أيضا نشرت الوزارة، منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

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الكلمات الدلالية:
أداء مناسك الحج اخبار السعودية النوم في الحج وزارة الحج والعمرة

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