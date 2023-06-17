يوم عصيب على السودانيين.. غارات جوية واشتباكات عنيفة تسقط 17 قتيلًا وتحطم طائرة

تواصل- فريق التحرير:

تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

اشتباكات عنيفة:

وأفاد شهود – حسب وسائل إعلام مختلفة-، بأن اشتباكات اندلعت جنوبي العاصمة الخرطوم، وبحري شماليها.

فيما شهدت بلدة طويلة شمال دارفور غربي السودان اشتباكات عنيفة ليل الجمعة وحتى صباح السبت.

وبحسب الشهود، سُمع دويّ المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتحليق للطيران العسكري في سماء المدينة، مع سماع أصوات مضادات للطائرات.

قصف مدفعي:

واستهدف الطيران الحربي والقصف المدفعي تجمّعات قوات “الدعم السريع” في أحياء جنوبي وشمالي العاصمة الخرطوم، وفق الشهود.

اشتباكات مدينة الفاشر:

من جهة ثانية، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين مساء الجمعة وصباح السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بلدة طويلة غرب مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفاد شهود عيان ، بأن الاشتباكات بدأت في الأحياء الشمالية ثم انتقلت نحو سوق البلدة الواقعة على بُعد 60 كلم غرب الفاشر، والتي تم نهبها تماما من قبل مسلحين.

وتحدثوا عن سماع دوي الأسلحة الثقيلة منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت، دون ورود معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين خلال الاشتباكات.

لكن الشهود أكدوا وقوع قتلى بين المقاتلين، إلى جانب إحراق عربة عسكرية، وسط انقطاع تامّ في شبكة الاتصالات تشهده المنطقة.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الطرفين بخصوص ما جاء على لسان شهود عيان.

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17 قتيل:

قالت السلطات الصحية السودانية إن 17 شخصا بينهم خمسة أطفال لقوا حتفهم في ضربة جوية في جنوب العاصمة الخرطوم اليوم السبت.

وكتبت إدارة الصحة في العاصمة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك “تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين”.

وأضافت “التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير الي سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا”.

رئيس مجلس السيادة:

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، قال في تصريحات إعلامية قوات الدعم السريع صارت تتعامل في السودان وكأنها كيان خاص. وأضاف “عقار” أن هناك أطماع خارجية في الثروات السودانية، حسب قوله.

إسقاط طائرة:

من جانبه أصدرت قوات الدعم لسريع بيانًا، قالت إنها أسقطت، صباح اليوم السبت، طائرة حربية من طراز (ميج) تابعة للجيش.

وأضافت أن طيران ما تصفهم بـ “الانقلابيين” صباح اليوم، غارة على عدد من الأحياء السكنية في جنوب الخرطوم (مايو، اليرموك، مانديلا) مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين.

الأزمة مستمرة:

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وخلّفت الاشتباكات مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، فيما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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