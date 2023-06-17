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بعد ضربات جازان.. مداهمات جديدة تطيح بـ “تجار السموم” في جدة وبدر

بعد ضربات جازان.. مداهمات جديدة تطيح بـ “تجار السموم” في جدة وبدر

بعد ضربات جازان.. مداهمات جديدة تطيح بـ “تجار السموم” في جدة وبدر
٠٢:٢٧:٢١ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن من توقيف عدد من المهربين في جدة ومحافظة بدر، بعد توجيهها عدة ضربات لعدد من المهربين في جازان.

ضبط مقيمين في جدة:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما (9.5) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ترويج مخدرات بمحافظة بدر:

فيما قبضت شرطة محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة على (3) مواطنين لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقد ضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ضبطيات في جازان:

وقبل ساعة تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القات المخدر:

بينما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (84) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مادة الحشيش المخدر:

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (32) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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