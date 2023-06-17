هل يتم تحصيل رسوم في عيادات التطعيمات؟.. الصحة تجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب الصحة 937 عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين، قال: هل توجد رسوم لتطعيم الأطفال في المراكز الصحية؟

عيادة التطعيمات

وأفاد الحساب بأنه: “لا يتم تحصيل رسوم في عيادة التطعيمات و الطفل السليم للمواطن أو المقيم أو الزائر ، للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة متمنين لكم دوام الصحة و العافية”.

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“الصحة” تكشف آخر استعداداتها لاستقبال موسم الحج

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة إنفوجراف يتضمن آخر استعدادتها لموسم الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة جاهزية المنشأت الصحية بأكثر من 32 ألف من أبطال الصحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتضمن الإنفوجراف المعلومات التالية:

32 ألف ممارس صحي مؤهل لخدمة ضيوف الرحمن

32 مستشفى من ضمنها مستشفيات ميدانية

140 مركز صحي مساند للمستشفيات

6,132 سريرًا للمرضى

761 عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة

222 عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس

14 منفذ جوي وبحري وبري لاستقبال الحجاج

190 سيارة إسعاف

16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات

ومن الخدمات المقدمة أيضًا:

– إضافة عدد من العيادات الافتراضية

– نقاط طبية في قطار المشاعر والحرمين

– عبادات متنقلة طبية على خط المشاة بين المشاعر المقدسة