خلال ساعة.. 3 ضربات استباقية تطال مهربي السموم في جازان

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القات المخدر:

بينما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (84) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مادة الحشيش المخدر:

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (32) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

استراحة عمال بجدة:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة استراحة عشوائية تقوم فيه عمالة مخالفة بتصنيع “حلويات وشابورة” بمواد أولية فاسدة في جدة.

وبحسب تقرير لقناة العربية، فقد أقدمت العمالة على ذلك بهدف توزيعها على المناطق المركزية للحجاج.

وأظهر الفيديو وجود أطباق من البيض الفاسد والزبدة المغطاة بالحشرات والبكتيريا وحاوية وأدوات غير نظيفة .

كما نوّه أن المنتجات توزع في المناطق المركزية للحجاج دون تواريخ إنتاج أو انتهاء.

شحنة مخدرات:

فيما تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة ، الإثنين الماضي، من إحباط محاولة تهريب 480,000 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “أقمشة” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.

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