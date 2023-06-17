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الحج والعمرة: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن

الحج والعمرة: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن

الحج والعمرة: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن
٠١:٥٤:٠٣ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، وصول أكثر ما مليون حاج من الخارج، حتى الوقت الحالي، وأوضحت اكتمال دخول أكثر من 16 ألف حاج من العراق عبر منفذ “جديدة عرعر”.

تأشيرة الزيارة

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يومًا، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

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شركات العمرة

فيما  تراجعت وزارة الحج والعمرة عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة، على ما أفادت صحيفة “الوطن”.

وجاء ذلك بعد أن طالبت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإعادة النظر في قرار وزارة الحج والعمرة بوقف التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وإصدار ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.

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