السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الصندوق العقاري يوضح طريقة فك الرهن وبيع العقار
متهمين بالخيانة وفقدان الشرف.. بيان عاجل من الداخلية يكشف ضبط 12 شخصًا
ماذا تفعل عند التوتر.. 15 نصيحة لأداء امتحانات ناجحة؟
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث تبدأ غدا الأحد.. تفاصيل
هل التقديم على وظائف “ساند” يوقف الدعم؟.. توضيح مهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصندوق العقاري يوضح طريقة فك الرهن وبيع العقار

الصندوق العقاري يوضح طريقة فك الرهن وبيع العقار

الصندوق العقاري يوضح طريقة فك الرهن وبيع العقار
٠١:٢٧:٣٩ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري عبر “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين، حول فك الرهن العقاري، وطريقة فك الرهن في حالة الرغبة في للبيع.

طلب فك الرهن

وأجاب الصندوق بأنه: يمكنكم التقدم بطلب فك الرهن بعد سداد كامل المبلغ المستحق وذلك عبر الدخول على ( خدمات إلكترونية – خدمات المواطنين – خدمة فك الرهن ) , وذلك عبر الرابط التالي :

portal.redf.gov.sa/ar/OnlineServi…‎

اقرأ أيضا:

تنبيه عاجل من الصندوق العقاري لـ47 ألف مستفيد بخصوص منازلهم الجديدة

الاستفادة من الباقات 

وفي وقت سابق، كشف صندوق التنمية العقارية عن طرق الاستفادة من الباقات التي يقدمها للمستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد فقط، وفي حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى”.

ويعنى صندوق التنمية العقارية بتوفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الرهن العقاري الصندوق العقاري بيع العقارات

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يرفض توصية بدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة لقيادة المرأة

«الشورى» يرفض توصية بدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة لقيادة المرأة

٠٧:٥٩ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦
الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

٠٧:٥٢ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
سجن مواطن 12 عاماً لمشاركته في أعمال شغب بالعوامية

سجن مواطن 12 عاماً لمشاركته في أعمال شغب بالعوامية

٠٣:٢٨ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
ضبط 885 كيلوجرام من الشوكولاتة «المقلدة» في الأحساء (صور)

ضبط 885 كيلوجرام من الشوكولاتة «المقلدة» في الأحساء (صور)

٠٧:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *