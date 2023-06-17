الصندوق العقاري يوضح طريقة فك الرهن وبيع العقار

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري عبر “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين، حول فك الرهن العقاري، وطريقة فك الرهن في حالة الرغبة في للبيع.

طلب فك الرهن

وأجاب الصندوق بأنه: يمكنكم التقدم بطلب فك الرهن بعد سداد كامل المبلغ المستحق وذلك عبر الدخول على ( خدمات إلكترونية – خدمات المواطنين – خدمة فك الرهن ) , وذلك عبر الرابط التالي :

portal.redf.gov.sa/ar/OnlineServi…‎

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الاستفادة من الباقات

وفي وقت سابق، كشف صندوق التنمية العقارية عن طرق الاستفادة من الباقات التي يقدمها للمستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد فقط، وفي حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى”.

ويعنى صندوق التنمية العقارية بتوفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين.