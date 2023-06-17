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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد
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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد
٠١:١١:٢٤ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

بيان المحكمة العليا:

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: ــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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الكلمات الدلالية:
العين المجردة المحكمة العليا المناظير تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

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