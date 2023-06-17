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ماذا تفعل عند التوتر.. 15 نصيحة لأداء امتحانات ناجحة؟
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ماذا تفعل عند التوتر.. 15 نصيحة لأداء امتحانات ناجحة؟

ماذا تفعل عند التوتر.. 15 نصيحة لأداء امتحانات ناجحة؟

ماذا تفعل عند التوتر.. 15 نصيحة لأداء امتحانات ناجحة؟
٠١:١٥:٤٢ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تنطلق غدا 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.

وفي ظل حالة التأهب التي تشهدها الأسر في هذا الوقت، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التربوية والنفسية التي تساعد الطلاب على اجتياز الاختبارات بنجاح.

نصائح لأداء امتحانات ناجحة:

1-ضرورة تناول وجبة الإفطار الصباحي.

2- تخفيض القلق بقراءة الآيات والأذكار المسائية.

3-الهدوء قبل الاختبار.

4- الاسترخاء في حالة الشعور بالتوتر.

5- توزيع الوقت على جميع الأسئلة.

6- الكتابة بخط واضح ونظيف.

7- كتابة الإجابة بطريقة متسلسلة ومنطقية.

8- الابتعاد عن الإطالة والحشو وكثرة الشطب.

9- استلام ورقة الأاسئلة بهدوء.
10- كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة

11- قراءة التعليمات بدقة

12- التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة.

13- مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الاختبار.

14- استشعار الطالب الامتنان لما قدم في الاختبار.

15- قراءة الطالب للأسئلة كلها، والبدء في الإجابة عن الأسئلة الأسهل، تفاديا لاستغراق وقت أطول في الإجابة.

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