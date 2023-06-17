اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث تبدأ غدا الأحد.. تفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1444، وذلك غدا الأحد – 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ.

تستمر حتى يوم 22

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التحريرية حتى يوم 22 من يونيو، الموافق 4 من ذي الحجة 1444هـ، فيما انتهت المدارس من إجراء اختبارات المواد الشفهية والعملية في الأسبوع الماضي.

إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التعليم ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام “نور” الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا؛ تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بنهاية اليوم الأخير من الاختبارات.

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التصحيح والمراجعة والرصد

من جانبها، أكدت وزارة التعليم،ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام “نور” الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا؛ تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بنهاية اليوم الأخير من الامتحانات.

يأتي هذا فيما انتهت يوم الخميس الماضي، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ في مدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل.