هل التقديم على وظائف “ساند” يوقف الدعم؟.. توضيح مهم

تواصل – فريق التحرير:

يتسائل البعض عن إماكنية وقف دعم “ساند” في حال التقديم على وظائفهم، وهو ما أوضحته التأمينات الاجتماعية.

التأمينات توضح:

وردًا على سؤال أحد المواطنين، :” هل يتوقف ساند إذا ماقدمنا ع وظايفهم؟”، رد حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية موضحًا أنه :” على المستفيد من ساند البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض”.

وتابع :” علماً بأن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات، ومن شروط استمرار صرف تعويض ساند التسجيل في طاقات: اضغط هنا

مواعيد صرف المعاشات:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات للأشهر الثلاث القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو ٢٠٢٣م لعملاء نظام التأمينات إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ”.

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مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة

ونشرت مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م

شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م

شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م

وأوضحت أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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تغيير موعد صرف المعاش

ويمكن أن يحدث تغيير قي الموعد العتاد، من خلال تأخير صرف الرواتب يومًا أو تبكيره يومًا في الحالات التالية:

-إذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم نقل تاريخ الدفع إلى نهاية الشهر السابق.

-أما إذا كان يوم الدفع يوافق يوم السبت الأول من التقويم الميلادي، فيتم تأخير يوم الدفع إلى يوم الأحد، والذي يوافق اليوم الثاني من التقويم الميلادي.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.