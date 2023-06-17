25 قتيلا في هجوم مروع على مدرسة بهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

استهدف هجوم إرهابي مروع، اليوم السبت، مدرسة في غرب أوغندا، بحسب ما أفاد به ناطق باسم الشرطة الأوغندية.

هجوم على مدرسة في أوغندا:

وأكد الناطق فريد إنانغا ” أنه أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا” الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي تفاصيل بيان الشرطة نفذت “القوات الديمقراطية المتحالفة” هجوما في وقت متأخر من ليلة السبت على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، تقع المدرسة الثانوية على بعد كيلومترين من حدود الكونغو الديمقراطية.

وبينت القوات الحكومية الأوغندية أنها تعقبت المهاجمين إلى داخل أراضي الكونغو الديمقراطية.

فيما تم انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وأن 8 آخرين في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة “ديلي مونيتور” عن مصادر أمنية (لم تسمّها) أن “المهاجمين اختطفوا عدة أشخاص آخرين قبل الفرار”.

يذكر أن “القوات الديمقراطية المتحالفة” نشأت شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، وهي تهاجم وتقتل المدنيين، وكذلك أفراد منظمة الأمم المتحدة، في شرق الكونغو الديمقراطية، على مدى عدة عقود.

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