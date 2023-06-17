حادث مروع.. سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط مركبة من على جسر بالرياض على سيارة أخرى أسفل الجسر، والذي تسبب وقوع إصابات وتعطل حركة المرور بمنطقة الحادث.

حادث بجسر الرياض:

وبحسب ما تم تداوله، فقد سقطت سيارة من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى في الأسفل، بعد كسر الحاجز من شدة السرعة.

ويظهر مقطع الفيديو السيارتين في الأسفل محطمتين، ما تسبب بتعطل حركة المرور إثر الحادث على طريق الملك فهد نفق تقاطع أنس بن مالك، بسبب كسر الحاجز وسقوط السيارة على سيارات أخرى.

ونوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، معربين في ذلك عن غضبهم، أنه ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

حادث مروري بالعارضة:

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا مروعا لحادث مروري ، أسفر عن تصادم عدد من السيارات.

ونشر مقطع الفيديو حينها، حساب “جازان الآن”، وعلق عليه بالقول :” مقطع متداول لحادث مروري في العارضة نتج عن 3 إصابات”.

وأظهر مقطع الفيديو قيام سائق سيارة مندفع بسرعة جنونية أدت إلى اصطدام بسيارة كانت أمامه، حيث تطايرت في الهواء من شدة التصادم.

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