السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حادث مروع.. سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض (فيديو متداول)
بعد فرنسا.. زلزال جديد يضرب هذه المنطقة بقوة 5 ريختر
بأبسط الطرق.. تمارين للتخلص من غازات البطن
“تأتيني رسالة  بصحة المبلغ”.. معترض على نزول 400 ريال شهريا فقط في حساب المواطن
“ضجعة يبغضها الله”.. لن تصدق ما يفعله النوم على البطن من أمراض
إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

حادث مروع.. سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض (فيديو متداول)

حادث مروع.. سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض (فيديو متداول)

حادث مروع.. سقوط سيارة من فوق جسر بالرياض (فيديو متداول)
١٢:٠٠:٢٩ م، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط مركبة من على جسر بالرياض على سيارة أخرى أسفل الجسر، والذي تسبب وقوع إصابات وتعطل حركة المرور بمنطقة الحادث.

حادث بجسر الرياض:

وبحسب ما تم تداوله، فقد سقطت سيارة من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى في الأسفل، بعد كسر الحاجز من شدة السرعة.

ويظهر مقطع الفيديو  السيارتين في الأسفل محطمتين، ما تسبب بتعطل حركة المرور إثر الحادث على طريق الملك فهد نفق تقاطع أنس بن مالك، بسبب كسر الحاجز وسقوط السيارة على سيارات أخرى.

ونوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، معربين في ذلك عن غضبهم، أنه ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

حادث مروري بالعارضة:

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا مروعا لحادث مروري ، أسفر عن تصادم عدد من السيارات.

ونشر مقطع الفيديو حينها، حساب “جازان الآن”، وعلق عليه بالقول :” مقطع متداول لحادث مروري في العارضة نتج عن 3 إصابات”.

وأظهر مقطع الفيديو قيام سائق سيارة مندفع بسرعة جنونية أدت إلى اصطدام بسيارة كانت أمامه، حيث تطايرت في الهواء من شدة التصادم.

اقرأ أيضا:

مصرع 15 في حادث مروع بالقرب من عاصمة عربية

الكلمات الدلالية:
جسر بالرياض سقوط سيارة طريق الملك فهد كسر الحاجز

مواد ذات صلة

المزيد
بالإنفوجراف.. 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج

بالإنفوجراف.. 13 مستلزمًا ضَرُورِيًّا لا يجب أن تخلو منها حقيبة الحاج

٠٦:٤٢ م، الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
تقليص الحصص من 35 إلى 15 ودمج القرآن والدراسات الإسلامية.. «التعليم» تعلن الدليل الدراسي الجديد

تقليص الحصص من 35 إلى 15 ودمج القرآن والدراسات الإسلامية.. «التعليم» تعلن الدليل الدراسي الجديد

٠٥:٥٠ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
“الإحصاء”: 29.7٪ من السكان يمارسون نشاطًا بدنيًا بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًا 

“الإحصاء”: 29.7٪ من السكان يمارسون نشاطًا بدنيًا بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًا 

١١:١٠ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
وزير الإعلام يُنذر «روتانا» بإيقاف مسلسل «شباب البومب»

وزير الإعلام يُنذر «روتانا» بإيقاف مسلسل «شباب البومب»

١٠:٢٤ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *