بأبسط الطرق.. تمارين للتخلص من غازات البطن
تواصل- فريق التحرير:
في بعض الأحيان تتراكم الغازات داخل البطن، ما يحدث نوعا من الألم أو التوتر، لكن هناك بعض التمارين تساعد كثيرا على التخلص من هذه الغازات.
الغازات في البطن:
وبحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، فإن هناك تمارين للتخلص من غازات البطن، منها:
1-وضعية إخراج الغاز: هذا التمرين يُساعد في استرخاء عضلات البطن والفخذ والمؤخرة، وذلك عبر القيام بعدة طرق:
-استلقِ على ظهرك، وارفع قدميك للأعلى.
– اثنِ ركبك واجلب قدميك لمنطقة البطن.
– ضع يديك حول قدميك وشد بلطف.
– ارفع رقبتك لمنطقة الصدر أو الركبة.
– في البداية وعند ضم ركبتيك لمنطقة البطن ننصحك بالبقاء بهذه الوضعية لمدة 20 ثانية ثم زدها لدقيقة واحدة.
2- وضعية الطفل: تُساعد في استرخاء كل من أسفل الظهر والفخذ والأرجل.
كما تُساهم في تدليك الأعضاء الداخلية للجسم، لذلك تعد مثالًا جيدًا على تمارين للتخلص من غازات البطن، باتباع الخطوات الآتية:
-اجلس على ركبك ثم ضع مؤخرتك على كعبك.
– عدل ركبك بحيث تكون باتساع الحوض أو أكثر قليلًا على أن يكون أصابع القدمين الكبرى متلامسين.
– قم بإنزال القسم العلوي من جسمك على الأرض.
– افرد اليدين لأعلى، أو ضعهما بجانبك على الأرض على أن تكون كتفاك للأعلى.
– دع بطنك يسقط بين قدميك وتنفس بعمق.
– كرر هذا التمرين لمدة خمس دقائق وستشعر بتحسن وتتخلص من الغازات المحتبسة.
3- وضعية الجلوس والانحناء: تعمل هذه الوضعية على التحسين من عملية الهضم واسترخاء عضلات الجسم ككل، وفق الخطوات التالية:
-اجلس على الأرض ومد قدميك أمامك.
– اثنِ ركبتيك قليلًا، ثم ارجع أصابع قدميك للخلف.
– ضع يديك على جسمك ثم انحني للأمام.
– قم بالانحناء أكثر مع كل زفير.
– حاول البقاء في هذه الوضعية لمدة 3 دقائق وذلك لتحصل على أكبر فائدة ممكنة.
اقرأ أيضا:
مشكلة مزعجة.. أسباب احتباس الغازات بالبطن وكيفية التخلص منها