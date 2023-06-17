بأبسط الطرق.. تمارين للتخلص من غازات البطن

تواصل- فريق التحرير:

في بعض الأحيان تتراكم الغازات داخل البطن، ما يحدث نوعا من الألم أو التوتر، لكن هناك بعض التمارين تساعد كثيرا على التخلص من هذه الغازات.

الغازات في البطن:

وبحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، فإن هناك تمارين للتخلص من غازات البطن، منها:

1-وضعية إخراج الغاز: هذا التمرين يُساعد في استرخاء عضلات البطن والفخذ والمؤخرة، وذلك عبر القيام بعدة طرق:

-استلقِ على ظهرك، وارفع قدميك للأعلى.

– اثنِ ركبك واجلب قدميك لمنطقة البطن.

– ضع يديك حول قدميك وشد بلطف.

– ارفع رقبتك لمنطقة الصدر أو الركبة.

– في البداية وعند ضم ركبتيك لمنطقة البطن ننصحك بالبقاء بهذه الوضعية لمدة 20 ثانية ثم زدها لدقيقة واحدة.

2- وضعية الطفل: تُساعد في استرخاء كل من أسفل الظهر والفخذ والأرجل.

كما تُساهم في تدليك الأعضاء الداخلية للجسم، لذلك تعد مثالًا جيدًا على تمارين للتخلص من غازات البطن، باتباع الخطوات الآتية:

-اجلس على ركبك ثم ضع مؤخرتك على كعبك.

– عدل ركبك بحيث تكون باتساع الحوض أو أكثر قليلًا على أن يكون أصابع القدمين الكبرى متلامسين.

– قم بإنزال القسم العلوي من جسمك على الأرض.

– افرد اليدين لأعلى، أو ضعهما بجانبك على الأرض على أن تكون كتفاك للأعلى.

– دع بطنك يسقط بين قدميك وتنفس بعمق.

– كرر هذا التمرين لمدة خمس دقائق وستشعر بتحسن وتتخلص من الغازات المحتبسة.

3- وضعية الجلوس والانحناء: تعمل هذه الوضعية على التحسين من عملية الهضم واسترخاء عضلات الجسم ككل، وفق الخطوات التالية:

-اجلس على الأرض ومد قدميك أمامك.

– اثنِ ركبتيك قليلًا، ثم ارجع أصابع قدميك للخلف.

– ضع يديك على جسمك ثم انحني للأمام.

– قم بالانحناء أكثر مع كل زفير.

– حاول البقاء في هذه الوضعية لمدة 3 دقائق وذلك لتحصل على أكبر فائدة ممكنة.

اقرأ أيضا:

مشكلة مزعجة.. أسباب احتباس الغازات بالبطن وكيفية التخلص منها