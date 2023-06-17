“تأتيني رسالة  بصحة المبلغ”.. معترض على نزول 400 ريال شهريا فقط في حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على اعتراض أحد المواطنين بأنه يأتيه 400 ريال فقط شهريا في حسابه من الدعم.

اعتراض لحساب المواطن:

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين : “السلام عليكم لو سمحت أنا مقدمه على حساب المواطن مع والدتي و ينزل لنا شهريا ٤٠٠ ريال فقط مع العلم انه المفروض ينزل لنا ١٠٤٠ شهريًا مع الزيادة و في البداية لمن قدمت اعتراض نزلت ١٠٤٠ بس الآن لمن أقدم اعتراض ينرفض و يقول هذا المبلغ صحيح”.

وأجاب حساب المواطن بالقول :” وعليكم السلام ،نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم”.

تنبيه من حساب المواطن:

وفي وقت سابق نبه برنامج حساب المواطن، أنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».

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