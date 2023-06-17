“ضجعة يبغضها الله”.. لن تصدق ما يفعله النوم على البطن من أمراض

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نوهت الشريعة إلى كراهة النوم على البطن، حيث وردت في ذلك عدة أحاديث شريفة.

خطورة النوم على البطن:

مختص بالعلاج الطبيعي، حذر في مقطع فيديو متداول ، من خطورة النوم على البطن ، مؤكدا أنه يترتب على ذلك “وضعية كارثية”، بحسب قوله.

وظهر المختص في مقطع الفيديو وهو مستلقى على السرير، وبجانبه هيكل عظمي لشكل فقرات الرقبة والظهر.

وأوضح أن هذه بالتأكيد أسوأ وضعية للنوم، حيث تنام ورأسك مرفوع على اليسار بالكامل ، ما يتسبب بعكس الوضعية الطبيعية لعمودك الفقري ، فتضغط الفقرات على بعضها متسببه بضرر للأعصاب .

وتابع المختص في حديثه قائلا :” إنها وضعية كارثية أرجوكم توقفوا عن النوم بهذه الطريقة”.

فوائد النوم على أحد الجانبين:

من ناحية أخرى كشف موقع “ويب طب”، عن النوم على أحد الجانبين، بأنه يُساعد الجسم على الآتي:

1-حماية الرقبة والعمود الفقري والحفاظ على امتدادهما بشكل سليم وصحي خلال النوم.

2- التخفيف من حدة الشخير.

3- تقوية كفاءة عمل الدماغ.

4- هذه الوضعية الأفضل بالنسبة للأشخاص المصابين بانقطاع النفس النومي.

ضجعة يبغضها الله:

وحول كراهة النوم على البطن؛ فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ” رواه أبوداود.. وفي بعض الروايات: “هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ” رواه ابن ماجه.

كما ذكر صاحب “مغني المحتاج”، أنه فيمن يُسنُّ إيقاظهم من نومهم: الرجل إذا “نام منبطحًا؛ فإنها ضجعة يُبغضها الله”.

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