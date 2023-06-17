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إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”
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إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”

إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”

إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”
١٠:٢١:٥٥ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعلن ديوان المظالم 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف التي بدأ التقديم عليها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التفاصيل:

دعا الديوان المرشحين المرفقة أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق، والتي ستبدأ – بمشيئة الله – اعتباراً من 1444/11/29هـ وحتى 1444/12/03هـ بمقر ديوان المظالم.

وأوضح أنه على المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور في الموعد المحدد (الذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات) مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي، علماً بأنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

يأتي هذا إلحاقاً للإعلان ديوان المظالم بتاريخ 1444/11/15هـ المتضمن توفر (73) وظيفة شاغرة للتعاقد (للرجال، والنساء) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

الاستعلام:

من خلال سيرفر ديوان المظالم:

رابط الاستعلام – ضغط هنا).

 

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