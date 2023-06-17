إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”

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يعلن ديوان المظالم 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف التي بدأ التقديم عليها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التفاصيل:

دعا الديوان المرشحين المرفقة أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق، والتي ستبدأ – بمشيئة الله – اعتباراً من 1444/11/29هـ وحتى 1444/12/03هـ بمقر ديوان المظالم.

وأوضح أنه على المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور في الموعد المحدد (الذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات) مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي، علماً بأنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

يأتي هذا إلحاقاً للإعلان ديوان المظالم بتاريخ 1444/11/15هـ المتضمن توفر (73) وظيفة شاغرة للتعاقد (للرجال، والنساء) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

الاستعلام:

من خلال سيرفر ديوان المظالم:

رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

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