إعلان 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف السابقة لـ”ديوان المظالم”
تواصل- فريق التحرير:
يعلن ديوان المظالم 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف التي بدأ التقديم عليها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التفاصيل:
دعا الديوان المرشحين المرفقة أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق، والتي ستبدأ – بمشيئة الله – اعتباراً من 1444/11/29هـ وحتى 1444/12/03هـ بمقر ديوان المظالم.
وأوضح أنه على المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور في الموعد المحدد (الذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات) مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي، علماً بأنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.
يأتي هذا إلحاقاً للإعلان ديوان المظالم بتاريخ 1444/11/15هـ المتضمن توفر (73) وظيفة شاغرة للتعاقد (للرجال، والنساء) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
الاستعلام:
من خلال سيرفر ديوان المظالم:
رابط الاستعلام – (اضغط هنا).
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