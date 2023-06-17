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بعد اليونان.. فرنسا تتعرض لهزة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الزلازل
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بعد اليونان.. فرنسا تتعرض لهزة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الزلازل

بعد اليونان.. فرنسا تتعرض لهزة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الزلازل

بعد اليونان.. فرنسا تتعرض لهزة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الزلازل
١٠:٠٤:٠٦ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر أجزاء من غربي فرنسا اليوم السبت.

زلزال في فرنسا:

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي في بيان أن مركز الزلزال وقع بين بلدة لاروشيل الساحلية و نيور في الداخل.

وأفادت مقاطعة دو سيفر بأن شخصا واحدا أصيب بإصابات طفيفة جراء الزلزال.

فيما وأوضح وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو أنه كان واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في بر فرنسا الرئيسي.

زلزال اليونان:

وقبل أيام ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، منطقة أتالانتي في فثيوتيدا شرق اليونان .

وأفاد المعهد الجيوديناميكا اليوناني في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كيلومترًا شمال غرب أتالانتي على عمق 17.3 كيلومترًا، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الأوسع، بما في ذلك أتيكا .

ولم ترد حينها أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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