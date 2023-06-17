احتضن المصحف ولفظ أنفاسه الأخيرة.. وفاة أربعيني داخل مسجد بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام مصرية صور لمواطن أربعيني، من محافظة كفر الشيخ، توفي أثناء قراءة القرآن الكريم ، أمس الجمعة داخل أحد المساجد المصرية.

وفاة أربعيني وهو يقرأ القرآن:

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر الرجل في الصور محتضناً المصحف، في مشهد مهيب عن حسن الختام، وكانت بمثابة عبرة حسنة للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رواد موقع التواصل الاجتماعي، أن المتوفي يدعى الحاج أحمد فؤاد البشبيشي من قرية البصراط مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ شمال مصر.

وقدم التعازي والأدعية عدد كبير من رواد مواقع التواصل، وقاموا بمشاركة الصور على حساباتهم تحت عنوان “حسن الختام”، في إشارة إلى النهاية السعيدة للأربعيني المتوفي.

وفاة معتمرة أمام الكعبة:

وقبل شهرين رثى بعبارات مؤثرة، جراح مصري، زوجته التي توفيت أثناء أداء العمرة في الحرم المكي.

وكتب حينها الدكتور عبدالمنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية الطب فى جامعة أسيوط في رثاء زوجته هبة القباني، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”،: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعي زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي”.

وأضاف: “وأشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها، أمي بعد أمي وأختًا لأختي”.

وتابع في رثائها: “صوامة قوامة تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات، وعزائنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان وهي صائمة”.

وختم الخطيب بالدعاء لزوجته: “وإنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق”.

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