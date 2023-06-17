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توقعات بسقوط زخات من البرد وأمطار رعدية بجازان وعسير.. وضباب على المدينة

توقعات بسقوط زخات من البرد وأمطار رعدية بجازان وعسير.. وضباب على المدينة

توقعات بسقوط زخات من البرد وأمطار رعدية بجازان وعسير.. وضباب على المدينة
٠٩:٠٧:٠٧ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

رياح نشطة وأتربة على الرياض:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية و الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

ضباب على ينبع:

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع .
وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الثانية صباحًا ، تستمر حتى الساعة الثامنة صباح اليوم .

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