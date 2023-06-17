السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج
لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت العواصف المطرية بمحافظة المخواة في الباحة ؟
منها مكة والرياض.. “الأرصاد” ينبه لأمطار ورياح وأتربة على 11 منطقة حتى المساء
نصيحة طبية.. أفضل طريقة صحيحة يجب إتباعها عند سقوط أحد الأسنان
“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في مستودع.. بدون إصابات
“الموارد البشرية” تكشف شرط إثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج
٠٣:٣١:٠٩ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج.

خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج

وزارة الحج والعمرة، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الحج والعمرة تمكن من طلب لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج من قبل مقدمي خدمات حجاج الخارج.

* الخطوات:

1 – سجل الدخول للبوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الخارج.

2 – عبئ الطلب.

3 – قدم الطلب.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود إعاشة حجاج الخارج

خدمة اليوم.. خطوات التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة بالحج

خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسديد اشتراكات التأمين إلكترونيًا

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اعتماد عقود السكن الحج حجاج الخارج خدمة اليوم عقود السكن موسم الحج وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو والصور.. حريق في كوبري الخرج الجديد بسبب تماس كهربائي

بالفيديو والصور.. حريق في كوبري الخرج الجديد بسبب تماس كهربائي

٠٩:٢٦ م، الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠١٥
«بائع الأقلام»: حلمي إنهاء مأساة سوريا.. وسأشارك التبرعات مع اللاجئين (فيديو)

«بائع الأقلام»: حلمي إنهاء مأساة سوريا.. وسأشارك التبرعات مع اللاجئين (فيديو)

٠٧:٠٥ م، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
تحذير مهم من “أبل”: افعلوا هذا سريعًا تجنبًا لاختراق أجهزتكم

تحذير مهم من “أبل”: افعلوا هذا سريعًا تجنبًا لاختراق أجهزتكم

١٠:٤٠ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
الصحة تفتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي لـ 750 موظفاً من منسوبيها

الصحة تفتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي لـ 750 موظفاً من منسوبيها

١٠:٤٢ ص، الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *