خدمة اليوم.. 3 خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج.

خطوات لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج

وزارة الحج والعمرة، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الحج والعمرة تمكن من طلب لاعتماد عقود السكن لحجاج الخارج من قبل مقدمي خدمات حجاج الخارج.

* الخطوات:

1 – سجل الدخول للبوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الخارج.

2 – عبئ الطلب.

3 – قدم الطلب.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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