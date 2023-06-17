لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت العواصف المطرية بمحافظة المخواة في الباحة ؟

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مع توقعات الخبراء بعرض مناطق ومرتفعات جنوب المملكة لزخات رعدية من الأمطار شملت عسير وجازان والباحة، هبت عواصف مطرية قوية على محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف عصفت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بالمخواة بالباحة مع جرت السيول والأودية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عسير وجازان والباحة حتى الساعة 8 مساءً.

الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية

ومن جهته، أوصى الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود عند هطول الأمطار مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

امطار غزيره مع عصف شديد الآن على الجوه #المخواة اليوم الجمعه

تصوير / عبدالوهاب سبتي ولمزيد من التغطية متابعة الفريق على ( السناب ) 👇🏻 https://t.co/Wa1L0SxNpI pic.twitter.com/rqSndt0Wmx — سناب الطقس (@N_9kA) June 16, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

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