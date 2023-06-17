نصيحة طبية.. أفضل طريقة صحيحة يجب إتباعها عند سقوط أحد الأسنان

تواصل – فريق التحرير:

عند سقوط أحد الأسنان، تسود حالة من الخوف لدي الكثيرين ، مع عدم التعامل بشكل صحيح طبيًا للحفاظ على الأسنان من أي أخطاء قد تؤثر على اللثة وتتسبب في التهابات الفم.

الخطوات الصحيحة للتعامل مع سقوط أحد الأسنان

وحسب خبراء الطب، فإن هناك إرشادات هامة وبعض الخطوات الصحيحة للتعامل مع سقوط أحد الأسنان، ومن أبرزها:

1 – التقاط السن من أعلاه وليس من الجذر.

2 – إذا كان السن متسخًا اشطفه خفيفًا بالماء ولا تفركة بيدك ولا بأي وسيلة.

3 – تجنب غمر السن بالماء لأن خلايا سطح الجلد لا تتحمل الماء لفترة طويلة.

4 – توجه مباشرة لعيادة الأسنان فكلما كان الوقت للعيادة أسرع كان ذلك أفضل.

5 – أعد السن إلى مكانه داخل الفم إن أمكن ذلك وأضغطه بالأصبع ثم أطبق فمك بلطف.

وأوضح الخبراء أن هذه الإرشادات خاصة بالأسنان الدائمة فقط، أما الأسنان اللبنية فيجب التوجه مباشرة لعيادة الأسنان دون محاولة إعادة السن إلى الفم.

كمية المعجون المطلوبة لنظافة الأسنان

في الوقت نفسه، كشف الاستشاري والطبيب المتخصص، أ.د.فهد الخضيري، عن كمية المعجون المطلوبة لنظافة الأسنان موصيًا بسُنة السواك.

ضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان

وأوصى بضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان سواء بالسواك أو الفرشاة، وعدم الحاجة لعيادات أسنان ومعاناة ألم الدريل للحفر.

اقرأ أيضًا:

خطأ شائع نفعله أثناء استخدام فرشاة الأسنان.. هذه أضراره

وبين الخضيري أنه يكفي كمية قليلة من المعجون من 1 إلى 2 سم، وهي كافية ومثالية ولا تقع ضحية تسويق تجاري.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. لاتستخدم فرشاة الأسنان في الحمام

وحسب المتخصصين، فإن تناول كمية كافية من الماء، أي ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميًا لترطيب الفم بشكل مناسب، تجنبك مشاكل الأسنان واللثة.

الاهتمام بنظافة الأسنان يقي من هذه الأمراض

وتعنى صحة الفم والأسنان، السلامة من الآلام التي تصيب الفم والوجه، من تسوس الأسنان وفقدانها، وتقرحات الفم والعيوب الخلقية.