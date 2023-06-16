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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في مستودع.. بدون إصابات
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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في مستودع.. بدون إصابات

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في مستودع.. بدون إصابات

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في مستودع.. بدون إصابات
٠٢:٢١:٥٧ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني الرياض تمكنت من إخماد حريق في مستودع بدون وقوع أي إصابات.

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وأوضح فرق الدفاع المدني، باشرت اليوم السبت إخماد حريق اندلع في مستودع بالصناعية الأولى.

إخماد حريق بالصناعية الأولى

وأضافت المديرية في تغريدة عبر “تويتر” أن مدني الرياض أخمد حريقًا في مستودع ، ولا إصابات”.

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، إنقاذ 4 أشخاص إثر حريق في شقة بمبنى سكني.

مدني الخبر ينقذ 4 أشخاص

وأكدت المديرية، أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 4 أشخاص ولا إصابات، بفضل الله.

وفي القصيم، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكن من إخماد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها.

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وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخماد حريق ولا إصابات

فيما باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرارا مادية، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق، ولا إصابات بفضل الله.

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