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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” ينبه لأمطار ورياح وأتربة على 11 منطقة حتى المساء

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” ينبه لأمطار ورياح وأتربة على 11 منطقة حتى المساء

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” ينبه لأمطار ورياح وأتربة على 11 منطقة حتى المساء
٠٣:٠١:٣٤ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار غزيرة ورياح وأتربة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار ورياح وبرد وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح المغبرة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضباء”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وعرعر ورفحاء”.

3 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ويدمة “.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “ العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث”.

5 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق”.

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6 – منطقة جازان، وتشمل محافظات “الريث والحرث والدائر بني مالك والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد”.

7 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن  والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

8 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

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9 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والنعيرية وحفر الباطن قرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف رأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق”.

10 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والعمار والفوراة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزةوعيون الجوا “

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11 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم”.

الحالة تستمر جتى الـ 10 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى مساء اليوم.

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