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التقديم غدًا.. مركز البحوث البترولية “كابسارك” يُعلن برنامج تطوير الخريجين

التقديم غدًا.. مركز البحوث البترولية “كابسارك” يُعلن برنامج تطوير الخريجين

التقديم غدًا.. مركز البحوث البترولية “كابسارك” يُعلن برنامج تطوير الخريجين
٠١:٤١:٢٥ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، موعد التقديم في برنامج تطوير الخريجين للعام 2023م.

يهدف إلى تدريب وتوظيف الخريجين والخريجات في عدد من المسارات الوظيفية تشمل مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* عن التدريب:

ويهدف برنامج تطوير الخريجين في” كابسارك” لإثراء المعرفة وبناء القدرات وصقل المهارات لتطوير المسار المهني وزيادة المساهمة.

وذلك للوصول لأهداف رؤية المملكة من خلال جذب وتطوير الخريجين المتميزين وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة.

* المسارات التدريبية:

1- مسار المعرفة والتحليل:

التخصصات:

“الهندسة، الرياضيات، العلوم الإدارية، الهندسة المعمارية، علوم الحاسب، السياسة العامة، علوم المناخ، الإحصاء، الاقتصاد”.

2- مسار الاستشارات:

التخصصات:

“الهندسة، المالية، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الرياضيات، علوم الحاسب”.

3- مسار التمكين:

التخصصات:

“إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الموارد البشرية، الأمن السيبراني، علوم الحاسب، القانون”.

* الشروط:

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– متفرغ لـ “وظيفة بدوام كامل” وعقد تدريب لمدة عام.

– أن يكون لديك أداء أكاديمي متميز بمعدل (4 / 5) أو ما يعادله.

– أن يجيد اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا “سيتطلب درجة IELTS 6.5 أو ما يعادلها”.

– حاصل على درجة “البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه” في التخصصات المطلوبة لكل مسار.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم غد الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

* طريقة التقديم:

– التقديم “خلال الفترة الموضحة أعلاه” عبر بوابة التوظيف الرسمية لمركز كابسارك: رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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