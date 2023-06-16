“الموارد البشرية” تكشف شرط إثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي عن أهم شرط لإثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن تسجيل مستفيد الضمان الاجتماعي في طاقات يعتبر أحد وسائل إثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل.

بشرى سارة لمستفيدي الضمان قبل عيد الأضحى

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

في 3 حالات.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” لمستفيدي الضمان المطور

وأوضحت أنه تقرر الصرف يوم 26 / 06 / 2023 م الموافق 08 / 12 / 1444 هـ، مع إجازة عيد الأضحى المبارك.اقرأ أيضًا:

بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق، زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

الأيتام وبرنامج سكني

وفي إفادة سابقة، زف برنامج سكني، بشرى للأيتام بخصوص الاستفادة من برامج التمويل، مؤكدة أن الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني.

وقف صرف معاش الضمان لأكثر من 7300 مستفيد

كما أوقفت الوزارة صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

معاش الضمان الاجتماعي

والضمان الاجتماعي هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين وأموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على كيفية إثبات السكن للمستقل في نظام الضمان الاجتماعي

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يستفيد من الضمان الاجتماعي ذوو الإعاقات، و الأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل:

– في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

– يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه

– تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها. قدم الطلب.

المتطلبات:

– يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: يجب القيام بهذا الإجراء فورًا حال خصم البنك من معاش الضمان الاجتماعي

– أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.