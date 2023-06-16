“هواوي” ترفض قرارًا أوروبيًا باعتبارها خطرًا على الأمن القومي

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة هواوي الصينية أنها ترفض بشدة قرارًا أوروبيًا باعتبارها موردًا خطرًا على الأمن القومي.

وأوضحت في بيان لها، أنها ترفض دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد معدات الشركة من شبكاتها للهواتف النقالة.

هواوي: القرار يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة

وأضافت أن هذا لا يستند إلى تقييم متحقق منه وشفاف وموضوعي وتقني لشبكات الجيل الخامس ويتعارض مع مبادئ التجارة الحرة.

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وبينت أن القيود أو الاستثناءات التي تستند إلى أحكام تمييزية ستشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، ووصفها بـ “مورد عالي المخاطر”.

وأمس، قررت المفوضية الأوروبية أنها تعتبر شركتي هواوي و”زد تي اي” تمثلان خطرا أكبر على التكتل من سائر موردي المعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

مخاوف تتعلق بالأمن القومي

وبسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أكدت أنها ستوقف الخدمات التي تقدمها الشركتان الصينيتان مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي.

وحض مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد على إزالة شبكات الجيل الخامس الصينية التي تم تركيبها.

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يأتي هذا في بعد عام من فرض واشنطن العام الماضي حظرًا على استيراد أو بيع معدات الاتصالات من الشركات الصينية بما في ذلك هواوي وزد تي اي.

وحذرت الولايات المتحدة من أن استخدام معدات هواوي يعني إتاحة الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات التي يمكن استخدامها للتجسس الحكومي.