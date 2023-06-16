براتب 20 ألف ريال.. وظائف تقنية بشكل #عاجل لحملة البكالوريوس فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة صيدليات إنوفا، توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمجال تقنية المعلومات، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مدير تقنية المعلومات.

* المؤهلات والخبرات:

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- أكثر من 8 سنوات خبرة في مجال العمل.

3- معرفة قوية بأنظمة ERP – Dynamic AX، GP، SAP.

4- درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب / تقنية المعلومات.

5- إتقان اللغة الإنجليزية.

* الراتب والمميزات:

– راتب شهري 20,000 ريال

* طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

( Career@innovahc.com )

* مع كتابة (المسمى الوظيفي) في عنوان الإيميل.

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