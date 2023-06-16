الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“هواوي” ترفض قرارًا أوروبيًا باعتبارها خطرًا على الأمن القومي
تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو
السبت 28 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
العالم في أسبوع.. عقاب قاتل بندر القرهدي ونظام المعاملات المدنية ورواتب يونيو
تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية
28 “عقد أداء” لصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

28 “عقد أداء” لصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

28 “عقد أداء” لصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

28 “عقد أداء” لصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة
١٢:٠٣:٤٢ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة تم تهيئتها بـ 28 عقد أداء لصيانتها في خدمة ضيوف الرحمن.

استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق

وأوضحت أن ذلك من خلال منظومة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة تقوم بهذه العقود من ضمن الجهات الحكومية، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها.

وأضافت الهيئة العامة للطرق، أن معايير عقود الأداء عبارة عن:

1 – استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها.

2 – استخدام المعدات الحديثة قس الرقابة على الطرق على مدار الـ 24 ساعة.

3 – الاعتماد على الأداء ورفع الجودة والسلامة في الدفع بدلًا من معيار تأمين العمالة والمعدات.

رفع كفاءة أداء شبكة الطرق

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية وقعت في ديسمبر الماضي 62 عقدًا من “عقود الأداء” لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

“هيئة الطرق” تكشف 9 إنجازات في قطاع النقل لاستقبال ضيوف الرحمن

وبينت أن ذلك تم مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج الصيانة المشاعر المقدسة الهيئة العامة للطرق ضيوف الرحمن عقد أداء موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات

6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات

٠٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل حافلة في فلوريدا الأمريكية

مقتل شخصين في إطلاق نار داخل حافلة في فلوريدا الأمريكية

٠٤:٤١ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢
ارتفاع شهداء غزة إلى 1980.. واستئناف المفاوضات بالقاهرة غدًا

ارتفاع شهداء غزة إلى 1980.. واستئناف المفاوضات بالقاهرة غدًا

٠٧:٠٤ م، السبت، ١٦ أغسطس ٢٠١٤
«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج

«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج

٠١:٤١ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *