28 “عقد أداء” لصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة تم تهيئتها بـ 28 عقد أداء لصيانتها في خدمة ضيوف الرحمن.

استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق

وأوضحت أن ذلك من خلال منظومة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة تقوم بهذه العقود من ضمن الجهات الحكومية، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها.

وأضافت الهيئة العامة للطرق، أن معايير عقود الأداء عبارة عن:

1 – استخدام التقنيات الحديثة في فحص الطرق وصيانتها.

2 – استخدام المعدات الحديثة قس الرقابة على الطرق على مدار الـ 24 ساعة.

3 – الاعتماد على الأداء ورفع الجودة والسلامة في الدفع بدلًا من معيار تأمين العمالة والمعدات.

رفع كفاءة أداء شبكة الطرق

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية وقعت في ديسمبر الماضي 62 عقدًا من “عقود الأداء” لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة.

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وبينت أن ذلك تم مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة.