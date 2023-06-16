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التقديم ينتهي اليوم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح وظائف للثانوية فأعلى

التقديم ينتهي اليوم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح وظائف للثانوية فأعلى

التقديم ينتهي اليوم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح وظائف للثانوية فأعلى
١٢:٠١:٤٣ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح 20 وظيفة إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة.

وأوضح أن الوظائف متاحة للعمل بمسمى “مساعد لوجستي” في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

* الشروط:

1- أن يكون المتقدم مواطنًا.

2- توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

3- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

4- اجتياز الفحص الطبي واختبار اللياقة.

5- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

6- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)

* المهام الوظيفية:

– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

– العمل كنسخة احتياطية للمشرف المباشر.

– تقديم الدعم للموظفين الآخرين في المنطقة.

– المساعدة في تنسيق عمليات نقل المخزون.

– التشغيل والتعامل مع المعدات حسب الحاجة.

– المساعدة في تحميل وتفريغ شاحنات البائع أو القسم.

– المساعدة في إنشاء مخازن ومواقع للإدارات الأخرى.

– المساعدة في عمليات الجرد السنوية والدورية وإعداد الجرد.

– المساعدة في استلام البضائع وتطبيق ملصقات المخزون حسب التوجيهات.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى اليوم السبت 1444/11/28هـ (الموافق 2023/6/17م).

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