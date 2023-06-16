تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية

تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».

https://twitter.com/Citizen_care/status/1669778513585471494

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