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تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية

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تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية

تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية

تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية
١٢:٠٤:٤٠ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

 

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».
https://twitter.com/Citizen_care/status/1669778513585471494

المؤهلين الجدد

وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار حول متي تنزل دفعات للمؤهلين الجدد؟،

بأنه “في حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ 15/6/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يوليو”.

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الكلمات الدلالية:
الحالة الاجتماعية الدعم حساب المواطن دفعة يوليو

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