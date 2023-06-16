تجنبا لوقف الدعم.. تنبيه #عاجل من حساب المواطن بخصوص الحالة الاجتماعية
تواصل- فريق التحرير:
قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.
ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».
https://twitter.com/Citizen_care/status/1669778513585471494
المؤهلين الجدد
وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد.
بأنه “في حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ 15/6/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يوليو”.
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