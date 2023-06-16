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أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتسجل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتسجل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتسجل مكاسب أسبوعية
١٢:٠١:١٣ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تفاؤل الأسواق بانتعاش الطلب الصيني على النفط، بعد زيادة نشاط المصافي الصينية وتيسير السياسة النقدية لبكين.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% بما يعادل 94 سنتًا عند 76.61 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

تسليم يوليو

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.65% أو 1.16 دولار، ليسجل 71.78 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

ورغم البيانات التي أشارت لارتفاع إنتاجية المصافي في الصين خلال الشهر السابق، خفضت بنوك “يو بي إس” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك أوف أمريكا” و”جيه بي مورجان” من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الجاري ليتراوح بين 5.2% و5.7%، بعد التشكيك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد التخلي عن قيود الوباء.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تفوق الهند على الصين بحلول عام 2027 كأكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على النفط الخام.

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أسعار النفط النفط مكاسب النفط

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