أهم 10 .. ولي العهد في فرنسا واختبارات الفصل الدراسي الثالث وسكن مجاني #عاجل لمستفيدي الضمان

يخوض الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1444، بعد غد الأحد – 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ. المزيد من هنا

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