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ما فصيلة دمك؟.. هذه هي الأُكثر جذبًا للبعوض
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ما فصيلة دمك؟.. هذه هي الأُكثر جذبًا للبعوض

ما فصيلة دمك؟.. هذه هي الأُكثر جذبًا للبعوض

ما فصيلة دمك؟.. هذه هي الأُكثر جذبًا للبعوض
١١:١٢:٣٥ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

إذا كنت تحب درجات الحرارة المرتفعة، فأنت لست الوحيد لأن البعوض يفضل أيضًا الطقس الدافئ.

وينجذب البعوض إلىى اللون الأسود وكذلك الألوان الداكنة أكثر من الفاتحة، كما ينجذب إلى الألوان الزاهية والملابس التي تحتوي رسومات للأزهار الملونة من الألوان البرتقالية إلى الحمراء.

لكن ذلك يمكن التغلب عليه بارتداء الملابس التي لايفضلها البعوض، إلا أن هناك عوامل أخرى مثل فصيلة الدم، لايمكن تغييرها.

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فصيلة الدم O

وإذا كنت فصيلة دمك O، فإن البعوض سينجذب إليك أكثر من غيرك، كما يقول الدكتور أمير خان على قناة “آي تي في”، تليه فصيلة الدم A، وهو أقل احتمالًا لاختيار فصيلة الدم B.

ولاتعد هذه هي المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء على فصيلة الدم O على أنها المفضلة للبعوض، فهناك ما يؤكد ذلك من خلال دراسة نشرتها مجلة “ميديكال إنتومولوجي”.

ودرس فريق البحث تفضيلات لبعوض النمر الآسيوي من خلال تتبع 64شخصًا بفصائل دم مختلفة. وتبين أن فصيلة الدم O هي الأكثر جذبًا للحشرات الطائرة.

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مغناطيس البعوض

لكن هيئات البحث والبيانات الأخرى أثارت الكثير من التكهنات. وأفاد العديد من الخبراء أن احتمال أن تكون “مغناطيس البعوض” له علاقة أكبر برائحة الجلد والميكروبات.

ويمكن أن يكون الجنس البيولوجي عامل خطر آخر، وفقًا للدكتور خان قال: “(البعوض) أكثر عرضة للدغ النساء”

وإذا كنت معرضًا لخطر أكبر، فقد أوصى خان بغسل مكان اللدغات واستخدام كريم مضاد للهيستامين.

وأضاف: “إذا تعرضت للدغ، اغسله جيدًا بالقليل من الماء والصابون، ويمكنك وضع كريم مضاد للهيستامين. ستشعر بالحكة لبعض الوقت لكن يجب أن تستقر”.

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