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ما هو موسم الغبرة بالمملكة ومتى موعده؟.. “الحصيني” يُجيب
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ما هو موسم الغبرة بالمملكة ومتى موعده؟.. “الحصيني” يُجيب

ما هو موسم الغبرة بالمملكة ومتى موعده؟.. “الحصيني” يُجيب

ما هو موسم الغبرة بالمملكة ومتى موعده؟.. “الحصيني” يُجيب
١٠:٠٦:٥٣ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، ماهية موسم الغبرة المتوقع على عموم مناطق المملكة وتوقيته وظواهره المناخية.

ماذا تعرف عن موسم الغبرة؟

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن موسم الغبرة سُمي هذه التسمية من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو “45”تزيد او تقل.

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متى يبدأ موسم الغبرة ومتى ينتهي؟

وأضاف أن موسم الغبرة ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس قد يتقدم قبل ذلك بعدة ايام ويوافق هذا العام 1444هـ اواخر شهر ذي القعدة حتى أواخر شهر محرم 1444هـ .

الآثار المناخية والأرصادية لموسم الغبرة

وبين أنه خلال موسم الغبرة تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر، وتؤثر الغبرة على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة.

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وأشار إلى أن تأثير موسم الغبرة يمتد إلى سواحل الباحة وعسير وجازان أحيانا يرتفع إلى مرتفعات الباحة وعسير وان كان بشكل أقل.

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ولفت إلى أن سرعة الرياح المتوقعة ما بين 20-70 كم وهي رياح موسمية سنوية قد يستمر الغبار أحيانًا في بعض الأيام عدة ساعات.

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