تنبيه مهم من “الهلال الأحمر” للحجاج لضمان سلامتهم أثناء الحج

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نشر الهلال الأحمر السعودي “إنفوجراف” يتضمن العديد من النصائح والإرشادات التوعوية لحج صحي.

وأضاف: “مع بداية رحلتك لأداء فريضة الحج إليك أهم النصائح للاستعداد المسبق قبل البدء في رحلة الحج”.

ونصح بزيادة لياقتك البدنية بممارسة الرياضة المنتظمة يوميا، كما نصح بمراجعة طبيبك للتأكد من قدرتك على أداء فريضة الحج.

الأدوات اللازمة لسلامتك خلال رحلة الحج:

1- المظلة الشمسية.

2- معجوة وفرشاة الأسنان.

3- الصابون.

4- أدوات الحلاقة.

5- كريم مرطب.

6 – ملابس قطنية وفضفاضة.

7- أدوات تعقيم الجروح.

8- مسكن للآلام.

9- المنشفة.

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خطوة مهمة من الهلال الأحمر لزيادة نسبة التبرع التطوعي بالدم

في وقت سابق، كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن خطوة هامة لزيادة نسبة التبرع بالدم وذلك عن طريق توقيع مذكرة تعاون مع منصة وتين الوطنية للتبرع بالدم.

وأوضحت الهيئة أن الهدف هو تعزيز التعاون بين الطرفين في جهودهما لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم وإيجاد حلول مبتكرة.

التبرع بالدم

في سياق متصل، قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ أبحاث المسرطنات، المدة الزمنية التي يجب انتظارها ليتمكن الشخص السليم من التبرع بالدم.

وقال الخضيري، عبر “تويتر”: “يمكن لكل شخص سليم التبرع بالدم مرة كل ٣ أشهر وبدون أي ضرر( وللضرورة أو حالات الاحتياج الطارئة يمكن الاستثناء ويكون التبرع بعد 9 أسابيع من التبرع السابق لبعض للناس. (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)”.

كان المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أفصح عن الشروط التي يجب الالتزام بها قبل التبرع بالدم، ومن أبرزها أن يكون عمر المتبرع بين 18 و60 عامًا وأن يقل وزن الجسم عن 50 كلغ.

وأوضح المركز الألماني أن على المتبرع التمتع بصحة جيدة وألا يكون مصابًا بمرض مثل نقص الحديد أو داء السكري، وأن تكون درجة حرارة جسمه مضبوطة.

محظورات التبرع بالدم

وأشار أنه لا يجوز التبرع قبل أربعة أشهر بعد الوشم، وأربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، وبعد أسبوع من الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد، كما لا يجوز التبرع بالدم بعد الإصابة بفيروس كورونا قبل مضي 4 أسابيع.

وأضاف لا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة، ويجب تناول الطعام والشراب على نحو كاف قبل وبعد التبرع، لتجنب الإصابة بمشاكل الدورة الدموية، كما لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في يوم التبرع.