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إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي لمتابعة موسم الحج.. وهذه أهدافه
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إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي لمتابعة موسم الحج.. وهذه أهدافه

إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي لمتابعة موسم الحج.. وهذه أهدافه

إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي لمتابعة موسم الحج.. وهذه أهدافه
١٠:٥٦:٠٠ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الإعلام المركز الإعلامي الافتراضي vpc وذلك في إطار متابعتها لموسم الحج.

ويهدف المركز إلى دعم تكامل الجهود الإعلامية في الحج وإنتاج المحتوى وتسهيل مهام تغطية الحج للإعلاميين من جميع أنحاء العالم.

منصة إلكترونية

يعمل المركز الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، التي تشارك في تغطية موسم الحج.

ويتم ذلك من خلال رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودة عالية، ليستفيد منها نحو 900 إعلامي مسجل في المنصة. يمثلون عددًا من وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

المؤتمرات الصحفية

ويمكن المركز الصحفيين من المشاركة إفتراضيا في المؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم الحج، والتي تبث بعدة لغات على الهواء مباشرة.

كما يمكن لأي صحفي مسجل في المركز طلب أي خدمة إعلامية، مثل إجراء لقاء مع مسؤول أو الاستفسار عن أي موضوع إعلامي، أو طلب بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بأعمال الحج.

غرفة العمليات الإعلامية

ويتزامن إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي مع بدء أعمال غرفة العمليات الإعلامية في مكة المكرمة التي تضم عددا من فرق العمل المختلفة والمتخصصة، تمثل منظومة وزارة الإعلام والأجهزة الحكومية الأخرى.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد بدأت أعمالها بإطلاق هوية الحج الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار “بسلام آمنين، وإتاحتها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.

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https://twitter.com/media_ksa/status/1669763247178764290/photo/1

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإعلام الحج السعودية المملكة موسم الحج وزارة الإعلام

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