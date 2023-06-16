مغرب الجمعة.. شاهد الأمطار تنهمر والسيول تجري جنوب المملكة

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت مغرب اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عسير وجازان والباحة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول والأودية على عسير والباحة وجازان نتيجة هطول أمطار غزيرة.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في عسير

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عسير وجازان والباحة حتى الساعة 8 مساءً.

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سيول #رجال_ألمع #عسير

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

من | سعيد مشهور

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الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية

ومن جهته، أوصى الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود عند هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

أمطار ورياح وتساقط البرد وسيول

وأضاف المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

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بردية شمال الريث #جازان

الجمعة ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

16 يونيو 2023م

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. pic.twitter.com/69fiuQb2TS — طقس (@tqqs) June 16, 2023

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض، والشرقية.

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