بشرى لمحبي الشوكولاتة الداكنة.. تحمي من السكتة الدماغية

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة تساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يؤدي إلى حماية الدماغ من السكتة الدماغية.

وقال الطبيب يوهانس أويس من مؤسسة برودجيت للطب العام في لندن: “تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

وأوضح أن “الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات. يمكن أن يتسبب الالتهاب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وصلبة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تساعد الفلافونويد أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية ، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم”.

مع ذلك، حذر قائلاً: “يجب أن تبحث عن شوكولاتة داكنة تحتوي على 70 بالمائة على الأقل من الكاكاو. لاتتمتع شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء بنفس الفوائد الصحية”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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فوائد الشوكولاتة الداكنة

وتوصلت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة “جورنال أوف سيريبرال بلود فلو آند ميتابوليزم” في عام 2010 إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في حماية الدماغ في حالة الإصابة بسكتة دماغية.

وكجزء من الدراسة، قام فريق من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بإطعام مجموعة من فئران الاختبار جرعة واحدة من مادة إيبيكاتشين، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في الشوكولاتة الداكنة.

بعد 90 دقيقة، تسببوا في سكتة دماغية (سكتة دماغية ناتجة عن جلطة) عن طريق قطع إمداد الدم إلى أدمغتهم. ووجدوا أن الفئران التي تناولت مادة الابيكاتشين بشكل وقائي تعرضت لتلف دماغي أقل بشكل ملحوظ من تلك التي لم تعط المركب.

قال قائد الدراسة، سيلفان دوريه: “حتى كمية صغيرة من (إيبيكاتشين) قد تكون كافية”. لكنه أكد أنه لا يتم صنع جميع أنواع الشوكولاتة الداكنة بشكل متساوٍ، حيث أن بعضها يحتوي على مادة إيبيكاتشين النشطة بيولوجيًا أكثر من غيرها.

وأضاف: “مادة الإبيكاتشين الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحساسية للتغيرات في الحرارة والضوء. أثناء عملية صنع الشوكولاتة، عليك التأكد من عدم إتلافها. عدد قليل فقط من الشوكولاتة يحتوي على العنصر النشط. حقيقة أنه يقول “شوكولاتة داكنة” ليست كافية”.

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