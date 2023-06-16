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#عاجل.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج
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#عاجل.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج

#عاجل.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج

#عاجل.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج
١٠:٠١:٥٦ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الزواج لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج، والذي يصل إلى 60 الف ريال، ويسدد على 5سنوات.

شروط الحصول على القرض:

-أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

-أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.

-أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.

-إضافة الزوجة في سجل الأسرة.

-تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

-تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري

-يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

أحكام تخص المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة:

الفئة العمرية أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال. أما في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال.

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خطوات التقديم

-سجل الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-من القائمة الرئيسية، اختر (إضافة طلب جديد) ثم (طلب الحصول على تمويل جديد).

-من قائمة البرامج اضغط على أيقونة (تقديم) في خيار (منتجات الأفراد).

-من قائمة المنتجات اضغط على أيقونة (تقديم) في خيار (تمويل الزواج).

-املأ بيانات حقول التقديم، ومن ثم اضغط على (إرسال).

-بعد الإرسال أصبح لديكم رقم طلب، ويمكنكم متابعة حالته في نتائج الإجراءات.

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المستندات المطلوبة

-الهوية الوطينة.

-العنون الوطنى.

-رقم حساب الايبان.

-الجوال المسجل في أبشر.

-رقم وثيقة الزواج.

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/personal/social-loans/products/marriage-loan

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