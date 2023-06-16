إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات للاحتلال على مدينة نابلس

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في بلدة بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه قدمت إسعافات أولية لعدة فلسطينيين، أصيبوا بحالات اختناق، بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

3 إصابات بالرصاص وحالات اختناق

كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

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وكانت المسيرة انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، تلبية لدعوة حركة “فتح”.

تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

مستوطنون يطلقون الرصاص صوب سكان رام الله

فيما اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة “عين سامية” قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاههم.

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وحسب وكالة “وفا”، فقد تفاجئ أهالي قرية كفر مالك أثناء توجههم لأراضيهم في المنطقة المذكورة، باقتحامها من قبل عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال.

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يذكر بأن مستوطنين قاموا قبل أيام بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.