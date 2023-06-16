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يمكنك تناولها دون خوف .. أفضل 5 حلويات “لا تشكل خطرا على الصحة”
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يمكنك تناولها دون خوف .. أفضل 5 حلويات “لا تشكل خطرا على الصحة”

يمكنك تناولها دون خوف .. أفضل 5 حلويات “لا تشكل خطرا على الصحة”

يمكنك تناولها دون خوف .. أفضل 5 حلويات “لا تشكل خطرا على الصحة”
١٠:٠٠:٢٩ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد الحلويات بشكل عام من أخطر الأكلات على الصحة إذ تحتوي على سكريات بنسب مرتفعة جدا.

وهناك بعض الأشخاص الذين يودون تناول حلويات وفي نفس الوقت تجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.

وفيما يلي قائمة بأفضل المأكولات الحلوى التي يمكن تناولها.

1- التفاح المطبوخ

تطبخ قطع التفاح المقدر بـ 50 جراما مع إضافة 3 جرامات من المكسرات المشكلة، ورشة من القرفة المطحونة، و5 جرامات من العسل.

ويحتوي هذا الخليط الحلو على نحو 18 جراما من الكربوهيدرات، وهي نسبة قليلة مناسبة لأصحاب الحميات الغذائية.

2- بيري بارفيه

تتكون هذه الحلوى من خليط من الزبادي اليوناني خالي الدسم والتوت الأسود والفراولة، إضافة لبعض المكسرات.

ويحتوي الطبق الواحد من بيري بارفيه على نحو 14 جراما من الكربوهيدارات، ما يجعله مناسبًا لمتبعي الريجم.

3- كرات زبدة الفول السوداني

تتكون هذه الحلوى من خليط من زبدة الفول السوداني، وبروتين مصل اللبن، والعسل، تخلط معًا وتتشكل على هيئة كرات صغيرة، وتقدم باردة.

4- بودنغ بروتين الشوكولاتة

تتكون هذه الحلوى من مسحوق الشوكولاتة وحليب اللوز غير المحلى وبروتين مصل اللبن المعزول، دون إضافة سكر.

وتحتوي الحصة منها للفرد على نحو 17 جراما كربوهيدرات، وهو مناسب بذلك لإدراجه في الحميات الغذائية لإنقاص الوزن.

5- تشيز كيك كيتو

تتكون حلوي التشيز كيك كيتو من 75 جرامًا من دقيق اللوز، و100 جرام من الزبدة المملحة، و5 جرامات من الجبن الكريمي، وملعقة صغيرة من السكر الدايت.

وتعد هذه الحلوى مناسبة لمتبعي الريجيم بشكل خاص ويمكن تناولها بشكل عام، فمحتواها من الكربوهيدرات يقدر ب، 20 جراما فقط.

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