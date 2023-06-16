الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ما هو موسم الغبرة بالمملكة ومتى موعده؟.. “الحصيني” يُجيب
إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات للاحتلال على مدينة نابلس
مغرب الجمعة.. شاهد الأمطار تنهمر والسيول تجري جنوب المملكة
بشرى لمحبي الشوكولاتة الداكنة.. تحمي من السكتة الدماغية
#عاجل.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج
يمكنك تناولها دون خوف .. أفضل 5 حلويات “لا تشكل خطرا على الصحة”

الرئيسية

 /

محليات

 /

“الوطني للنخيل” يكشف حقيقة معالجة التمور فاتحة اللون بالليزر

“الوطني للنخيل” يكشف حقيقة معالجة التمور فاتحة اللون بالليزر

“الوطني للنخيل” يكشف حقيقة معالجة التمور فاتحة اللون بالليزر
٠٩:١٩:٣٧ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، عدم صحة المعلومات ومحتوى مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أن التمور الفاتحة اللون معالجة بالإشعاع أو الليزر.

وجاء في بيان توضيحي نشره المركز عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بالإشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أن التمر المكنوز ذي اللون الفاتح معالج بالليزر، “فإن المركز يؤكد عدم صحة هذه المعلومات شكلاً ومضمونًا”.

اقرأ أيضًا:

566 مليون ريال.. 6 دول تتصدر قائمة صادرات التمور السعودية

لون التمور

وأوضح أن “لون التمور بشكل عام يتأثر بعدة أسباب أهمها العوامل الطبيعية والمناخية لمناطق الإنتاج كنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وطبيعة التربة والتي لهما تأثير مباشر على لون الثمار فكلما زادت الرطوبة والحرارة يميل اللون إلى الداكن وكلما كان الجو جافا والتربة غير طينية يميل اللون إلى الفاتح، إضافة إلى بعض الممارسات التي تؤثر على لون الثمار كبرامج التسميد وطبيعة اللون الأساس لصنف التمر”.

وأكد المركز أهمية اعتماد التخزين من خلال التبريد أو التجميد لكونه يساعد على احتفاظ التمور بلونها الأصلي حسب طبيعة الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

صادرات المملكة من التمور تقفز إلى 1.28 مليار ريال

الممارسات الزراعية الجيدة

وشدد على أهمية الممارسات الزراعية الجيدة كالتخفيف وترشيد استهلاك التمور وغيرها والتي من الممكن لكل مزارع الحصول عليها من أكاديمية النخيل والتمور الإلكترونية وهي أحد المنصات التي يشرف عليها المركز الوطني للنخيل والتمور لرفع إنتاجية المزرعة.

ودعا المركز إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات والأخبار المغلوطة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

الكلمات الدلالية:
التمور الفاتحة اللون معالجة بالإشعاع أو الليزر المركز الوطني للنخيل والتمور مقاطع فيديوـ وسائل التواصل الاجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. وكيل إمارة الجوف يؤدي الصلاة على «الشهيد العنزي»

بالصور.. وكيل إمارة الجوف يؤدي الصلاة على «الشهيد العنزي»

٠٨:٠٢ م، السبت، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٧
بالفيديو والصور.. اندلاع حريق بأسواق القرية الشعبية غرب الرياض

بالفيديو والصور.. اندلاع حريق بأسواق القرية الشعبية غرب الرياض

٠٩:٤٣ م، السبت، ٠٦ يوليو ٢٠١٣
امام وخطيب المسجد النبوي : من لوازم الإيمان أن يعيش المجتمع المسلم في ظل الشرع المطهر

امام وخطيب المسجد النبوي : من لوازم الإيمان أن يعيش المجتمع المسلم في ظل الشرع المطهر

٠٣:٣٠ م، الجمعة، ٢٨ أبريل ٢٠١٧
التحقيق مع قادة مدارس في مكة بسبب رسوم تصوير الاختبارات

التحقيق مع قادة مدارس في مكة بسبب رسوم تصوير الاختبارات

٠٧:٢٣ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *