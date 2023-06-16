تحذير مهم من التسمم الشمسي.. ماذا تعرف عنه وما هي علاماته؟

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تشكل درجات الحرارة المرتفعة خطرًا حقيقيًا عند التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

وقالت الدكتورة ديبرا جاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية لموقع “هيلث سنترال”: “عندما يتعرض جسمك للكثير من أشعة الشمس ، يتفاعل جهاز المناعة.”

قد يؤدي رد الفعل المناعي إلى تحول المنطقة المصابة من الجلد إلى اللون الأحمر وتسبب الشعور بالألم.

وهناك علامات أخرى أقل وضوحًا للتسمم بأشعة الشمس، لكنها قد لاتكون واضحة إلى هذا الحد.

وفقًا لموقع “ويب إم دي” الطبي، فإن الصداع علامة رئيسية أخرى لتسمم الشمس.

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علامات التسمم الشمسي

وتشمل العلامات الأخرى للتسمم الشمسي ما يلي:

-احمرار الجلد وظهور تقرحات.

-ألم ووخز.

-التورم.

-حمى وقشعريرة.

-غثيان.

-دوخة.

-تجفيف.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية، ستيفاني جاردنر، إن التسمم الشمسي هو المصطلح المستخدم لوصف “حالة شديدة من حروق الشمس”.

وقد يستغرق ظهور حروق الشمس على الجلد غير المحمي 15 دقيقة فقط، لكن قد لايستمر الشعور بعدم الراحة إلا بعد بضع ساعات.

إذا أصبت بحروق الشمس، فإن أفضل نصيحة هي “الخروج من الشمس”، كما تقول جاردنر.

قد يكون من المفيد وضع ضمادة باردة، أو الاستحمام بماء بارد، كما يمكن تخفيف الألم باستخدام الإيبوبروفين، ويمكن تلطيف الجلد باستخدام جل الصبار، أو المرطب.

وتنصح جاردنر بتغطية المناطق المصابة بحروق الشمس تمامًا عند الخروج.

وقد يتطلب الأمر في بعض الأوقات الحاجة إلى “رعاية طبية فورية” إذا كنت مصابًا بتسمم الشمس.

-يجب فحص أي تقرحات في الجلد تغطي مساحة كبيرة، أو تكون مؤلمة للغاية.

-وينطبق هذا أيضًا على تورم الوجه والحمى والقشعريرة واضطراب المعدة والإغماء وعلامات الجفاف.

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نصائح الوقاية من الشمس

وتقدم هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا نصائح للوقاية من الشمس، وتشمل:

-ابتعد عن الحرارة ما استطعت.

-إذا كنت مضطرًا للخروج، ابق في الظل خاصة بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً، وضغ واقيًا من الشمس وارتد قبعة وملابس خفيفة.

-تجنب التمارين أو الأنشطة التي تجعلك أكثر سخونة.

-تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، وتجنب الكافيين والمشروبات الساخنة.

-استحم بماء بارد أو بلل بشرتك أو ملابسك به.

-أغلق النوافذ أثناء النهار وافتحها ليلاً عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج.

-يمكن أن تساعد المراوح الكهربائية إذا كانت درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية.