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تحذر عاجل.. متعاطي الهيروين معرّض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة
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تحذر عاجل.. متعاطي الهيروين معرّض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

تحذر عاجل.. متعاطي الهيروين معرّض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

تحذر عاجل.. متعاطي الهيروين معرّض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة
٠٨:٤٥:١٨ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بأن متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.

تأثير وأضرار مخدر الهيروين

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مخدر الهيروين ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط  للجهاز العصبي المركزي، وأن تأثيره وأضراره تتمثل في:

1 – الميول الانتحارية.

2 – ضعف وضمور الجسم.

3 – الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

4 – انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.

في الوقت نفسه، حذرت فيه صحيفة “إندبندنت” من إدمان الأدوية المضادة للقلق، مشيرين إلى أن التخلص من إدمانها يفوق صعوبة علاج إدمان الهيروين.

وأوضحت أن مئات الآلاف من النساء وبفارق كبير عن الرجال قد حصلن على عقاقير قوية مضادة للقلق.

علاج القلق والأرق

يشار إلى أنه عادة ما يوصف بنزوديازيبين للقلق الحاد والأرق، ونوبات الهلع والصداع، والنوبات التي يمكن أن تسبب الوفاة.

ويتسبب الإدمان في آثار انسحاب قوية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتناولون الأدوية لفترات طويلة من الزمن.

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الكلمات الدلالية:
الأمراض المعدية الإيدز التهاب الكبد الدفاع المدني المخدرات متعاطي مخدر الهيروين ميول انتحارية

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