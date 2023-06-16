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6 نصائح للطلاب للحصول على أعلى الدرجات في الاختبارات

6 نصائح للطلاب للحصول على أعلى الدرجات في الاختبارات

6 نصائح للطلاب للحصول على أعلى الدرجات في الاختبارات
٠٨:٤٨:٢٩ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت إدارة تعليم الرياض عرضا مرئيا يتضمن أهم التوجيهات والإرشادات الخاصة بالاختبارات.

6 نصائح للطلاب

وتضمنت النصائح التي تم تقديمها للطلاب ما يلي:

1- اختيار المكان المناسب من حيث التهوية والإضاءة

2- إعداد خطة للمذاكرة والمراجعة

3- الاهتمام بالغذاء الصحي والابتعاد عن المنبهات

4- الابتعاد عن المؤثرات الخارجية التي تؤثر سلبا على المذاكرة.

5- تنظيم الوقت بطريقة مناسبة.

6- أخذ القسط الكافي من النوم والراحة

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«الصحة»: 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والتفوق في الدراسة

في وقت سابق، وجهت وزارة الصحة، 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والنشاط والتفوق في الدراسة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز في الدراسة

ووفق الوزارة، فإنه لدراسة أكثر نشاطًا علينا الحرص على الآتي:

1-الوجبات المتوازنة.

2-لا تفوّت وقت النشاط البدني.

3-خذ راحة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.

وأمس الاثنين، كشفت الوزارة عن نصائح مهمة لحماية الطلاب والطالبات من انتقال الفيروسات؟

وعددت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفيروسات وطرق الحماية منها والتي جاءت كالتالي:

1- نزلة البرد أو الإنفلونزا

– أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.

– غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

– تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

– تجنب مخالطة المصاب أو مشاركته الأدوات.

– استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا.

– تنظيف الأسطح قبل الاستخدام (مثل الطاولة والمقعد).

2- النزلة المعوية

– غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام.

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

3- العنقز والحصبة الألمانية

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

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الكلمات الدلالية:
الاختبارات الرياض الطلاب المملكة تعليم الرياض

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