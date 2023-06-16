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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لشهر يوليو
١٢:٢٢:٥٥ ص، السبت، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المتابعين بشأن الدعم المخصص لشهر يوليو.

وقال المستفيد في سؤاله: “أنا جاني مؤهل في التطبيق وجاني غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع هل ينزلي ولا لا”.

وردا على ذلك، قال الحساب: “م تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يوليو” ، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10يوليو” ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦portal.ca.gov.sa⁩ “.

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توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد

في وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار حول متي تنزل دفعات للمؤهلين الجدد؟،

بأنه “في حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ 15/6/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يوليو”.

الدعم الإضافي لدفعة يوليو

وفي إفادة سابقة، أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 68 – شهر يوليو ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى الشهر المقبل.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدعم الاضافي يشمل دفعة يوليو؟:

 

 

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