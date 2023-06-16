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6 نصائح لكبار السن لحياة “أكثر نشاطا وحيوية”
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6 نصائح لكبار السن لحياة “أكثر نشاطا وحيوية”

6 نصائح لكبار السن لحياة “أكثر نشاطا وحيوية”

6 نصائح لكبار السن لحياة “أكثر نشاطا وحيوية”
٠٨:١٥:٣١ م، الجمعة، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحة القصيم إنفوجراف يتضمن 6 نصائح لكبار السن حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة أكثر نشاطا.

6 خطوات 

وتضمن الإنفوجراف ما يلي:

1- الرياضة المناسبة

2- التغذية الصحية

3- الزيارة الدورية للطبيب

4- الترفيه الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء

5- الانتظام بتناول العلاج

6- عمل الفحص الشامل لكبار السن

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لكبار السن.. نصيحة طبية هامة للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية

المجلس الصحي السعودي

في وقت سابق، نشر المجلس الصحي السعودي، إنفوجراف، يتضمن نصيحة لكبار السن خاصة أولئك الذين يواجهون مشكلات صحية ونفسية.

وقال: “لمساعدة كبير السن على التغلب على المشكلات الصحية والنفسية التي يتعرض لها شجعه على ممارسة الرياضة المنتظمة يوميا، وذلك تحت إشراف طبي”.

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المجلس الصحي: 4 موانع لاستخدام جهاز ربط المعدة

في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي عن احتياطات وموانع استخدام جهاز ربط المعدة.

4 موانع

وأوضح المجلس أن هناك 4 موانع وهي كالتالي:

1- الذين تشكل الجراحات خطراً على حياتهم لأي سبب كان.

2- اللذين يعانون من اضطرابات في المعدة أو الأمعاء.

3- اللذين يحتاجون لتناول الأسبرين باستمرار.

4- غير قادرين على اتباع نظام غذائي وتغيير في السلوكيات الغذائية.

شروط الجراحة

قال استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عائض القحطاني، إن هناك شروطا يجب توافرها لإجراء عملية تكميم المعدة، محذرًا من تناول 3 أكلات بعد العملية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتنسف نتائج العملية.

وأوضح “القحطاني”  أن عمليات التكميم تخضع لمقاسات معينة، ولها شروط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إزالة أكثر من 70% من البطن، كما أنها تختلف من شخص لآخر.

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