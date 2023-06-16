الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في هذه المنتجات

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit.

ثغرات في منتجات Foxit

وأكد المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بأهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة على منتجات Foxit.

وأضاف المركز أن شركة Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي: Foxit PhantomPDF””.

خطورة هذه الثغرات

وتابع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الثغرات الأمنية تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي:

– إعادة استخدام الذاكرة.

– تنفيذ تعليمات برمجة عن بُعد.

الإجراء المطلوب

وشدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على أهمية تحديث النسخ المتأثرة، موضحا أن Foxit أصدرت توضيحًا لهذا التحديث.

جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني

في الوقت نفسه، نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن المعلومات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لمنسوبي إمارة منطقة القصيم.

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وشملت الجلسات، التي نفذت على مدار يومين، حوادث واقعية في الأمن السيبراني وكيفية حماية الفضاء السيبراني، وآلية التعامل مع المخاطر السيبرانية.